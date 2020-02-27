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Инспекция ФНС приостановила операции по счету "дочки" Google

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Московская инспекция Федеральной налоговой службы приостановила операции по счету российской "дочки" Google, следует из данных сервиса ФНС информирования банков о состоянии обработки электронных документов. Первым на это обратило внимание агентство "Москва".

Речь идет о счете ООО "Гугл" в Ситибанке. Решение о приостановлении операций по счету вынесла Инспекция ФНС России № 5 по г. Москве 9 февраля 2020 года, 13 февраля оно было опубликовано.

В пресс-службе Google отказались от комментариев "Интерфаксу", отметив, что причиной блокировки является "технический момент".

Согласно Налоговому кодексу, приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету, оно применяется для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", в отношении ООО "Гугл" с сентября 2019 года действует одно исполнительное производство, в рамках которого компания должна выплатить госпошлину.

Гугл Google Ситибанк Москва ФНС

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