ФНС сняла ограничения на операции по банковскому счету "дочки" Google

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения на операции по банковскому счету ООО "Гугл" в Ситибанке сняты, следует из данных сервиса Федеральной налоговой службы для информирования банков о состоянии обработки электронных документов.

"Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют", - говорится на сайте.

Ранее в четверг стало известно, что Московская инспекция ФНС приостановила операции по счету российской "дочки" Google в Ситибанке. Решение о приостановлении операций по счету вынесла Инспекция ФНС России №5 по Москве 9 февраля 2020 года, 13 февраля оно было опубликовано.

В пресс-службе Google тогда отказались от комментариев "Интерфаксу", поскольку причиной блокировки является "технический момент".

В пресс-службе ФНС "Интерфаксу" подтвердили, что вопрос со счетом "Гугла" решен. "Задолженность (послужившая причиной введения ограничений - ИФ) урегулирована. Приостановления операций по счетам в настоящее время отсутствуют", - сообщил агентству представитель ФНС.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", в отношении ООО "Гугл" с сентября 2019 года действовало одно исполнительное производство, в рамках которого компания должна была выплатить госпошлину.