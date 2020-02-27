В Роспотребнадзоре заявили, что анализ на коронавирус делают только по направлению врача

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре сообщили, что для сдачи анализа на наличие новой коронавирусной инфекции необходимо обратиться к врачу.

"В случае, если человек подозревает у себя коронавирусную инфекцию, ему следует срочно обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы. Сдать анализ можно только по направлению врача", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В ведомстве пояснили, что если человек посещал страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировал с людьми, которые там побывали, ему рекомендуется обратить особое внимание на самочувствие. Если в течение 14 дней обнаруживаются симптомы ОРВИ, нужно вызвать врача или прийти на прием и сообщить специалисту о возможном контакте с инфекцией. В этом случае врач назначит анализ на COVID-19.

В Роспотребнадзоре добавили, что в частные клиники тест-системы для диагностики коронавируса не поставляются.