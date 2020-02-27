Поиск

В Роспотребнадзоре заявили, что анализ на коронавирус делают только по направлению врача

В Роспотребнадзоре заявили, что анализ на коронавирус делают только по направлению врача
Иллюстрация: Reuters

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре сообщили, что для сдачи анализа на наличие новой коронавирусной инфекции необходимо обратиться к врачу.

"В случае, если человек подозревает у себя коронавирусную инфекцию, ему следует срочно обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы. Сдать анализ можно только по направлению врача", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В ведомстве пояснили, что если человек посещал страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировал с людьми, которые там побывали, ему рекомендуется обратить особое внимание на самочувствие. Если в течение 14 дней обнаруживаются симптомы ОРВИ, нужно вызвать врача или прийти на прием и сообщить специалисту о возможном контакте с инфекцией. В этом случае врач назначит анализ на COVID-19.

В Роспотребнадзоре добавили, что в частные клиники тест-системы для диагностики коронавируса не поставляются.

Вспышка коронавируса в Италии

9
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 27 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Роспотребнадзор

Новости

Поезд Москва-Ницца перестанет курсировать с 4 марта из-за коронавируса

Инспекция ФНС приостановила операции по счету "дочки" Google

Запрет на полеты из РФ в Южную Корею с 1 марта не коснется рейсов "Аэрофлота" и Korean air

Военные рассказали о службе менеджера ФБК на Новой Земле

Военные рассказали о службе менеджера ФБК на Новой Земле

СК подтвердил возбуждение дела об исчезновении девушки из дела "Сети"

Крашенинников сказал, что изменение Конституции может повлечь смену правительства

Изменение Конституции

ЦИК предложил ввести ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

Убийство Бориса Немцова

Следствие по делу Немцова будет продолжаться до полного раскрытия преступления

Туроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса

Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела "Сети"

Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела "Сети"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');