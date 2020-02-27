Трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин в Самаре

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Трамвай в четверг съехал с путей и опрокинулся на парковку автомобилей у торгового центра в Самаре.

Пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области уточнила, что сообщение об этом поступило в 15:26 (14:26 по Москве). Трамвай на повороте завалился на правый борт по адресу улица Ново-Садовая, 305А.

Как отмечается, погибших и пострадавших нет. В трамвае пассажиров не было.

Повреждения получили пять легковых автомобилей.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщили "Интерфаксу" в трамвайно-троллейбусном управлении (МП "ТТУ"), перед ДТП водитель трамвая высадил людей и вышел сам.

"Трамвай ехал по маршруту, водитель увидела на рельсах странный предмет и остановила трамвай. Она высадила пассажиров и пошла посмотреть на препятствие. В этот момент трамвай поехал, так как впереди был резкий поворот, он съехал с путей и упал", - сказал собеседник агентства.