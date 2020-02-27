Поиск

Трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин в Самаре

Трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин в Самаре
Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Трамвай в четверг съехал с путей и опрокинулся на парковку автомобилей у торгового центра в Самаре.

Пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области уточнила, что сообщение об этом поступило в 15:26 (14:26 по Москве). Трамвай на повороте завалился на правый борт по адресу улица Ново-Садовая, 305А.

Как отмечается, погибших и пострадавших нет. В трамвае пассажиров не было.

Повреждения получили пять легковых автомобилей.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщили "Интерфаксу" в трамвайно-троллейбусном управлении (МП "ТТУ"), перед ДТП водитель трамвая высадил людей и вышел сам.

"Трамвай ехал по маршруту, водитель увидела на рельсах странный предмет и остановила трамвай. Она высадила пассажиров и пошла посмотреть на препятствие. В этот момент трамвай поехал, так как впереди был резкий поворот, он съехал с путей и упал", - сказал собеседник агентства.

Самара ДТП

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ сможет через суд на полгода ограничивать банкирам выезд за рубеж

Миллиарды полковника Захарченко

СКР раскрыл подробности нового обвинения, предъявленного экс-полковнику Захарченко

Новый коронавирус в Китае

В Роспотребнадзоре заявили, что анализ на коронавирус делают только по направлению врача

В Роспотребнадзоре заявили, что анализ на коронавирус делают только по направлению врача

Поезд Москва-Ницца перестанет курсировать с 4 марта из-за коронавируса

Инспекция ФНС приостановила операции по счету "дочки" Google

Запрет на полеты из РФ в Южную Корею с 1 марта не коснется рейсов "Аэрофлота" и Korean air

Военные рассказали о службе менеджера ФБК на Новой Земле

Военные рассказали о службе менеджера ФБК на Новой Земле

СК подтвердил возбуждение дела об исчезновении девушки из дела "Сети"

Крашенинников сказал, что изменение Конституции может повлечь смену правительства

Изменение Конституции

ЦИК предложил ввести ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');