СКР раскрыл подробности нового обвинения, предъявленного экс-полковнику Захарченко

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Бывшему полковнику полиции Дмитрию Захарченко, которому предъявлено новое обвинение, вменяется получение от предпринимателей взяток в 2007-2016 годах за покровительство на сумму более 1,4 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

По версии следствия, в декабре 2015 года Захарченко получил взятку от предпринимателя в виде оплаты проживания экс-полицейского в отелях Сочи в течение 12 дней стоимостью свыше 800 тыс. рублей, сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Кроме этого, по ее словам, с 2007 по 2016 год Захарченко "ежемесячно получал взятки от группы предпринимателей, которые в общей сложности превысили 1,4 млрд рублей". Бизнесмены платили бывшему силовику "за общее покровительство коммерческой деятельности". Это покровительство Захарченко оказывал им вплоть до своего задержания в сентябре 2016 года, добавила Петренко.

Ранее в четверг о предъявлении нового обвинение в особо крупном взяточничестве бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Захарченко, который в настоящее время отбывает наказание по аналогичному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат экс-полицейского Александр Горбатенко.

Юрист сказал, что его клиенту предъявили обвинение по по ч. 6 ст. 290 УК РФ, инкриминировав получение взятки с 2007 по 2016 года. Согласно обвинению, взятку в сумме свыше 1 млрд рублей Захарченко получил от группы бизнесменов Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича при посредничестве двух предполагаемых доверенных лиц экс-полицейского - Виктора Белевцова и Василия Кретинина. Вину Захарченко не признает, сказал адвокат.