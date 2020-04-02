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Экс-полковника Захарченко поместили на карантин в СИЗО "Кремлевский централ"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Бывший полковник полиции Дмитрий Захарченко, этапированный в Москву в связи с новым обвинением, помещен в следственный изолятор №1 ФСИН России, известный как "Кремлевский централ".

Захарченко чувствует себя нормально, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"Кремлевский централ" находится на территории СИЗО №1 УФСИН РФ по Москве ("Матросская тишина"), однако не относится к нему, являясь изолятором федерального подчинения.

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Захарченко был задержан осенью 2016 года. В 2019 году он был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 118 млн рублей и лишением звания полковника за получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в ресторане, и воспрепятствование правосудию.

Захарченко был этапирован для отбытия наказания в исправительную колонию в Мордовии. В конце марта его вернули в Москву для ознакомления с материалами второго уголовного дела, которые составляют 55 томов.

СКР обвинил Захарченко в получении от предпринимателей взяток в 2007-2016 годах за покровительство на сумму более 1,4 млрд рублей.

Дмитрий Захарченко

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