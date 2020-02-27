Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение в особо крупном взяточничестве

Экс-полковник Дмитрий Захарченко Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) предъявил новое обвинение в особо крупном взяточничестве бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко, который в настоящее время отбывает наказание по аналогичному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат экс-полицейского Александр Горбатенко.

"Вчера (26 февраля - ИФ) в колонии Дмитрию было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ - в получении взятки в период с 2007 по 2016 год", - сказал адвокат агентству в четверг.

Согласно обвинению, взятку Захарченко получил от группы бизнесменов - Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича при посредничестве двух предполагаемых доверенных лиц экс-полицейского - Виктора Белевцова и Василия Кретинина. Общая сумма взятки составляет 1 млрд 413 млн 318 тыс. 222 рублей 27 коп., следует из обвинения.

По словам Горбатенко, Захарченко не признает вину, но, вместе с тем, готов был дать показания следователям по данному делу. "Однако, когда он это сказал в ходе допроса в качестве обвиняемого, ему ответили, что вопросов к нему нет, и сразу же объявили об окончании следственных действий по делу", - отметил Горбатенко.

Он пояснил, что для ознакомления с материалами нового дела, объем которых составляет 55 томов, Захарченко будет этапирован в Москву из колонии в Мордовии, где он находится в настоящее время.

Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию и оштрафовал на 117,9 млн рублей. В октябре Мосгорсуд снизил ему срок лишения свободы до 12,5 лет.

Согласно фабуле уголовного дела, Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей. Кроме того, следствием и судом установлено, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках. Суд снял с экс-полковника обвинение в том, что он также получал от Дусса взятку в $800 тыс.