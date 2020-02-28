"Коммерсантъ" узнал о возможном выходе Дворковича из совета директоров РЖД

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров РЖД могут покинуть бывший вице-премьер, глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и замминистра экономического развития Михаил Расстригин. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника, такие изменения обсуждаются в правительстве.

Вместо этих двух директоров в совет компании могут войти глава Минэкономразвития Максим Решетников и первый замминистра строительства Ирек Файзуллин, который будет представлять вице-премьера Марата Хуснуллина, рассказал один из источников издания. Список кандидатов в совет формирует Минтранс.

Газете неизвестно, останется ли в совете РЖД его нынешний председатель Максим Акимов, возглавивший 4 февраля "Почту России". Обсуждается возможность заменить его на первого вице-премьера Андрея Белоусов, сказал один из собеседников "Коммерсанта".

С момента создания в 2003 году и до 2010 года совет директоров РЖД возглавлял вице-премьер Александр Жуков, его сменил управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов. В 2015 году председателем совета стал Дворкович, и с тех пор этот пост по традиции занимает профильный вице-премьер, пишет газета.

После смены правительства в 2018 году Дворковича во главе совета РЖД сменил Акимов. После этого Дворкович продолжал посещать советы и вел заседания комитетов, членом которых являлся, говорит источник издания. Из отчетов РЖД следует, что в 2019 году члены совета директоров в совокупности получили 45,37 млн рублей, или примерно по 3,2 млн рублей каждый. Дополнительная нагрузка предполагает выплаты директору дополнительно около 7 млн рублей, пишет газета.