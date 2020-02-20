Бывшая помощница вице-премьера РФ арестована по делу о взятках в виде путевок

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест бывшую помощницу заместителя председателя правительства РФ, в настоящее время - заместителя председателя фонда "Сколково" Анастасию Алексееву, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Алексеевой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 апреля 2020 года", - огласила решение судья Валентина Левашова.

Алексеевой предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вину она не признает. По данным следствия, в 2015-2016 годах экс-чиновница получила более 4 млн рублей "за действия в пользу взяткодателя". Взятка, утверждает следствие, представляла собой билеты и путевки на отдых: на новогодние каникулы 2016 года в Пхукет (Таиланд) - 2 млн рублей и на майские каникулы того же года в Доминикану - также 2 млн рублей.

Ранее в четверг по этому же делу был арестован гражданин США Джин Спектор. Ему предъявлено обвинение в посредничестве взяточничеству (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Всего по данному делу, помимо Спектора и Алексеевой, также проходят еще два человека, обвиняемых в даче взятки и посредничестве во взяточничестве, сообщал ранее представитель СКР.

О задержании бывшей помощницы вице-премьера и американца стало известно ранее в четверг.