Ушел из жизни главный конструктор Су-34

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Скончался главный конструктор фронтового бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов, сообщает в пятницу пресс-служба компании "Сухой".

Он умер в Москве на 85-м году жизни, говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс". Как отметили в пресс-службе "Сухого", Мартиросов пришел работать в ОКБ Сухого в 1959 году после окончания Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе. В 1962-1963 гг. возглавлял общественное конструкторское бюро, которое в инициативном порядке разработало эскизный проект вертикально взлетающего бомбардировщика.

В 1985 году Мартиросов был назначен техническим руководителем работ по установлению мировых рекордов на самолете П-42. Под его начало было установлено 27 рекордов, значительная часть которых не побита до настоящего времени.

Принимал участие в разработке, испытаниях и освоении серийного производства таких известных самолетов ОКБ Сухого, как Су-7БКЛ, Су-15, Т-4, Су-24, Су-24М и Су-27.

По информации пресс-службы, в 1991 году Мартиросов вступил в должность главного конструктора фронтового бомбардировщика Су-34. Под его непосредственным руководством разработаны и воплощены основные технические решения этого самолета. Первые два серийных Су-34 были переданы ВВС России в 2006 году. 20 марта 2014 года Су-34 был официально принят на вооружение. На самолете российскими летчиками установлены семь мировых рекордов, не побитых до настоящего времени.

Являясь главным конструктором Су-34, Мартиросов обеспечивал техническое руководство работами по наращиванию боевых возможностей самолета в рамках государственных контрактов с Минобороны РФ.

В 2017 году за особые трудовые заслуги Мартиросову было присвоено звание Героя Труда РФ. Он являлся Почетным авиастроителем. Награжден орденами Александра Невского, Дружбы, "Знак Почета", медалями, говорится в сообщении.