Источник узнал о новом контракте на поставку партии Су-34 для Минобороны

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Заключен новый контракт на поставку российским военным около 20 бомбардировщиков Су-34 в течение трех лет, сообщил "Интерфаксу" источник в оборонно-промышленном комплексе. Речь идет о самолетах в базовой версии.

Военные сохраняют планы получить свыше 70 бомбардировщиков до 2027 года, добавил собеседник агентства. По его словам, опытно-конструкторские работы по созданию Су-34М будут завершены в 2021 году, тогда будет принято решение о заключении договора на поставку остальных самолетов уже в модернизированном облике.

Ранее источник "Интерфакса" в ОПК говорил, что в начале июня планировалось подписать контракт на 76 бомбардировщиков Су-34М для Воздушно-космических сил России. Он отмечал, что в течение июня военные получат последние четыре Су-34 по действующему контракту от 2012 года на 92 машины.

В августе 2019 года стало известно о начале работ по модернизации бомбардировщика в облик Су-34М, в том числе за счет оснащения новым вооружением и усовершенствованной авионикой. По данным информированного источника, речь шла об адаптации к бомбардировщику новых авиационных средств поражения и оснащении машин новыми средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В настоящее время бомбардировщики Су-34 в базовой комплектации производит Новосибирский авиационный завод (филиал "Сухого", входит в ОАК).

В 2008 году был подписан серийный контракт на поставку ВКС России 32 самолётов Су-34 в течение пяти лет. В 2012 году Минобороны подписало ещё один контракт - на закупку 92 машин этого типа. Ранее сообщалось, что всего Минобороны РФ планирует закупить порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе сирийской кампании.

Су-34 предназначен для уничтожения наземных и надводных объектов, а также воздушных целей противника. На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Особенностями Су-34, в частности, являются: большая дальность полета до 4000 км, высокая скорость полета до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета может составлять 8 тонн.