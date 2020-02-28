Рухнувший в Астраханской области вертолет не принадлежит "ЛУКОЙЛу"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рухнувший в Астраханской области вертолет не имеет отношения к нефтяной компании "ЛУКОЙЛ", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть".

"Все наши вертолеты на месте. Последний вылет завершился благополучно около 19:00 (18:00 по московскому времени)", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что упавший в Астраханской области вертолет был частным или мог принадлежать нефтяной компании "ЛУКОЙЛ".

Как сообщалось, один человек, по предварительным данным, погиб в результате крушения вертолета под Астраханью. В 20:13 (19:13 по московскому времени) поступила информация о падении вертолета в районе села Линейное. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что упавший вертолет является частным.

По словам источника, на поиски упавшего вертолета в степи в районе села Линейное выдвинулись оперативные службы и следственно-оперативная группа. Бригаде скорой помощи из села Буруны придется ехать по степи порядка 40 км.