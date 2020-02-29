В Роспотребнадзоре назвали медицинские маски действенной защитой от коронавируса

Условиями их эффективности являются наличие регистрационного удостоверения и правильное использование

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Все медицинские маски, имеющие регистрационное удостоверение и продающиеся в официальных местах реализации, являются эффективным средством защиты от коронавируса COVID-19, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она пояснила, что маска является медицинским изделием, и для ее продажи нужно получить регистрационное свидетельство. Поэтому все маски, которые продаются в России в официально разрешенных местах реализации, защищают от любых видов вирусов и бактерий, если человек правильно ее носит.

"То есть ее нельзя и не нужно подержать, помять в руках, протереть ею стол, потом опять ее прислонить к лицу, да, тогда от нее будет вред. Если же вы все делаете правильно, надеваете чистую маску, через два, максимум три часа меняете еще на следующую чистую маску, то любая маска, находящаяся сегодня в реализации в РФ, безусловно, защищает от нового коронавируса", - рассказала Попова.

Он подчеркнула, что COVID-19 "не обладает необыкновенными свойствами" проникать через плотные поверхности и через ткань, поэтому здесь правильное ношение маски, приобретенной в аптеке, "очень значимо снижает риски заразиться".

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что возможность пройти тест на коронавирус можно во всех российских регионах.

"Мы разработали свою тест-систему, две своих тест-системы. Они зарегистрированы, и начиная с 21 января текущего года тест-системы дорабатываются, организовано производство и поставляются во все регионы РФ. Если в первые недели текущего года у нас был только один центр, это центр "Вектор", центр вирусологический Роспотребнадзора, с 21 января этого года, уже больше месяца, возможность провести исследования на новый коронавирус есть во всех субъектах РФ. Сначала это было 15 наших научно-исследовательских организаций, а с конца месяца, с начала уже февраля это все 85 наших лабораторий, испытательных лабораторных центров в столицах субъектов РФ могут и проводят исследования на новый коронавирус", - сказала она.

Попова отметила, что референс-центром остается новосибирский центр "Вектор", в котором перепроверяют результаты всех тестов, полученные в субъектах РФ.

"Подтверждение получается только оттуда", - сказала Попова, отметив, что тест-систем в России достаточно.