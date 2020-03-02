Производители роз пригрозили уйти с рынка из-за высоких налогов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В ближайшие полтора-два года отечественные розы могут пропасть с рынка из-за увеличения налогов на производителей и снижения таможенных пошлин на импорт цветов,предупредила Национальная ассоциация цветоводов.

Организация попросила Минсельхоз, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, а также с Госдуму и Совет Федерации поддержать отрасль. В частности, цветоводы попросили снизить ставку НДС с 20% до льготной 10%, повысить пошлину на импорт цветов до 15% и включить цветоводов в программу льготного инвестиционного кредитования.

Россия потребляет 1,5 млрд стеблей роз в год, или 15% от всего мирового потребления. В продажах цветов в России розы занимают 49%. В России 13 крупных цветочных комбинатов выращивают 250-300 млн стеблей в год, или около 17% от общего потребления цветов в в стране.

Все эти комбинаты были построены в 2008-2011 годах. Строить новые отрасль сейчас не может из-за налогов и возросшей конкуренцией с иностранными производителями.

"С 1 января 2019 года, когда помимо 6% единого сельхозналога, производителям цветов добавили еще и НДС в размере 20%, налоговая нагрузка стала такой большой, что чтобы с ней справиться, нам нужно брать дополнительные кредиты, - сказал через пресс-службу предправления ассоциации Алексей Антипов. По его словам, повышать цены производители не могут, их розы тогда перестанут покупать: "цены диктует рынок".

Кроме того, после вступления России в ВТО таможенная пошлина на цветы снизилась с 15% до 5%. В ассоциации заявили, что это самая низкая ставка в мире.

По данным агентства BusinesStat, в последние пять лет в поставках цветов в Россию лидирует Белоруссия, на нее приходится 49,5% от всего импорта, рассказали в ассоциации. На Эквадор приходится 17,5% импорта, Кению - 9,5%, Колумбию - 5,4%.

Несмотря на преобладание импорта, 20% покупателей предпочитают российские розы, которые дешевле, свежее и сильнее пахнут, заявил Антипов.

Однако ситуация на рынке такова, что, если государство не поддержит отрасль, в ближайшие полтора-два года российские розы исчезнут с рынка, производителям цветов придется или закрыть бизнес или перепрофилировать его, предупредил он.

Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) создана в августе 2019 года. В нее входят 11 комбинатов, общая площадь которых составляет 129,5 га (80% всех комбинатов отечественной отрасли), а также Санкт-Петербургский аграрный университет.