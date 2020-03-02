В Москве заочно арестовали поляка и украинца по "делу Магомедовых"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в отношении обоих обвиняемых судья Александр Меркулов избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента их задержании на территории России или экстрадиции в РФ.

Согласно материалам суда, Сельвесюку и Ткаченко заочно вменяется участие в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения (часть 3, часть 2 статьи 210 УК РФ), а также особо крупное присвоение денежных средств (часть 4 статьи 160 УК РФ). Оба объявлены в международный розыск.

Фигуранты проходят в качестве обвиняемых по эпизоду "дела Магомедовых" о хищении денежных средств АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) при поставках украинского зерна в 2012-2013 годах, следует из материалов.

Следствие считает, что Сельвесюк и Ткаченко под руководством Магомедовых вместе с другими соучастниками похитили $20 млн 250 тыс. у ОЗК путем заключения фиктивных контрактов на поставку и перевалку сельхозпродукции с подконтрольной Ткаченко британской компанией Newbay Investments, уполномоченным представителем - директором которой был Сельвесюк.

В 2018 году по этому эпизоду в Москве были арестованы бывший генеральный директор ОЗК Роман Грибанов и экс-финдиректор компании Сергей Поляков.

Следствием МВД арестованные в марте 2018 года председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед обвиняются в создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и растрате. Магомеду Магомедову также вменяется незаконное приобретение и хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ).

В конце августа 2019 года следственные действия по делу были завершены - бизнесмены с адвокатами приступили к ознакомлению с материалами расследования.

Согласно окончательной фабуле, в уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей при реализации крупных инфраструктурных проектов на территории России.

Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, включая самих братьев, проходят почти 20 человек, часть из которых находятся в розыске, заявляло следствие.

Магомедовы отрицают свою вину. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".