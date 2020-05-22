Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом

В ОНК намерены проверить "Лефортово" на предмет вспышки COVID-19

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"По информации, полученной от родственников и адвокатов, у Зиявудина Магомедова в следственном изоляторе подтвержден коронавирус, болезнь проходит в легкой форме", - сказала она в пятницу.

О том, что Зиявудин Магомедов заболел коронавирусом, адвокатам и родственникам сообщили в СИЗО "Лефортово", когда они туда пришли. В настоящее время он содержится в отдельной камере.

"В самое ближайшее время я, как член ОНК, намерена проверить СИЗО "Лефортово" на предмет вспышки коронавируса", - сказала Меркачева.

По ее данным, брат бизнесмена Магомед Магомедов, который также содержится в СИЗО, здоров.

Братья Магомедовы были задержаны в марте 2018 года. МВД обвиняет их в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

В конце августа 2019 года следственные действия по делу братьев были завершены - бизнесмены с адвокатами приступили к ознакомлению с материалами расследования.

Согласно окончательной фабуле, в уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

Всего, как сообщалось, фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, являются порядка 20 человек, часть из которых находятся в розыске и арестованы в России заочно.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".