Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом
В ОНК намерены проверить "Лефортово" на предмет вспышки COVID-19
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
"По информации, полученной от родственников и адвокатов, у Зиявудина Магомедова в следственном изоляторе подтвержден коронавирус, болезнь проходит в легкой форме", - сказала она в пятницу.
О том, что Зиявудин Магомедов заболел коронавирусом, адвокатам и родственникам сообщили в СИЗО "Лефортово", когда они туда пришли. В настоящее время он содержится в отдельной камере.
"В самое ближайшее время я, как член ОНК, намерена проверить СИЗО "Лефортово" на предмет вспышки коронавируса", - сказала Меркачева.
По ее данным, брат бизнесмена Магомед Магомедов, который также содержится в СИЗО, здоров.
Братья Магомедовы были задержаны в марте 2018 года. МВД обвиняет их в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).
В конце августа 2019 года следственные действия по делу братьев были завершены - бизнесмены с адвокатами приступили к ознакомлению с материалами расследования.
Согласно окончательной фабуле, в уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.
Всего, как сообщалось, фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, являются порядка 20 человек, часть из которых находятся в розыске и арестованы в России заочно.
Магомедовы отрицают предъявленные обвинения. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".