По делу братьев Магомедовых заочно арестовали бизнесмена Тарчокова

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заочно арестовал генерального директора и владельца ООО ГК "Инфраструктура" Мурата Тарчокова, обвиняемого в участии в преступном сообществе Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Тарчокова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции обвиняемого на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - говорится в решении судьи Ксении Пановой.

Согласно материалам суда, Тарчокову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ) и двух эпизодах особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Бизнесмен находится в международном розыске.

Как сообщалось, следствие считает Тарчокова причастным к хищению 300 млн рублей при строительстве федеральной трассы "Чуйский тракт", в котором в качестве подрядчика участвовала "Инфраструктура". Кроме того, заявляло следствие, Тарчоков - доверенное лицо еще одного скрывшегося за границей фигуранта дела братьев Магомедовых, гендиректора ОАО "Глобалэлектросервис" Эльдара Нагаплова.

Второй эпизод мошенничества, вмененный Тарчокову, связан с хищениями при реконструкции калининградского аэропорта Храброво. Сумму ущерба по нему следствие оценивало более чем в 1 млрд рублей.

Следствием МВД арестованные в марте 2018 года председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед обвиняются в создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), особо крупных хищениях и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также вменяется незаконное приобретение и хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ).

В конце августа 2019 года следственные действия по делу были завершены - бизнесмены с адвокатами приступили к ознакомлению с материалами расследования.

Фабула обвинения

Согласно окончательной фабуле, в уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС, реконструкции калининградского аэропорта Храброво, строительстве трассы "Чуйский тракт" и др.

Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, включая самих братьев, проходят 17 человек, часть из которых находятся в розыске, заявляло следствие.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".