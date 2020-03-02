Госпитализированный с коронавирусом москвич еще не получил подтверждения диагноза

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Давид Беров, у которого, по данным оперативного штаба, после возвращения из Италии обнаружили коронавирус, сообщил, что не получил на руки документов с подтверждением своего диагноза.

"Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест от главного врача больницы! Она сама его ждёт, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете! Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу! Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутствие", - написал Беров в своем инстаграме.

Он рассказал, что после обращения к медикам его положили в общую палату, где было "много разных людей". "Я не знаю, плохо это или хорошо, заразился я там, в Италии и вообще заразился ли", - заявил Беров.

По его словам, он контактировал только с несколькими членами своей семьи, которые также уже находятся "на карантине в больницах". Беров отметил, что у его родственников "нет и не было ни одного симптома болезни", а их первичные анализы показали отрицательный результат.

Молодой человек выразил недоумение относительно того, как происходит доставка на карантин. "Моим родным сначала звонили и говорили, что возьмут анализы на дому. Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция (хотя это неправда, такой информации не было), заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы и закрывали в палате", - рассказал он.

Первый заболевший в Москве

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что подтвержден завозной из Италии случай заболевания COVID-2019 у гражданина РФ. Было установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии.

В РФ молодой человек вернулся 23 февраля, проживал в частном доме в Московской области. 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу. Заболевание у него протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия, состояние у него удовлетворительное.

Как сообщил позднее мэр Москвы Сергей Собянин, вместе с молодым человеком врачи госпитализировали 13 пассажиров рейса, на котором он прибыл из Италии в Москву, а также 11 человек из его окружения. Еще 83 пассажира рейса помещены в карантин.