У приехавшего из Италии россиянина обнаружили коронавирус

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - У гражданина России, вернувшегося в РФ из Италии, в понедельник подтверждено наличие коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с этим вирусом.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии", - отмечается в сообщении. В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу.

Сейчас пациент изолирован в соответствующем отделении. В штабе добавили, что его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Результаты лабораторного обследования на базе Роспотребнадзора были впоследствии подтверждены в референс-центре по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями.

Люди, с которым зараженный контактировал после возвращения из Италии, находятся под меднаблюдением в больнице или на дому, проводится их лабораторное обследование.