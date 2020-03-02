Собянин сообщил о мерах, принятых в отношении контактировавших с больным коронавирусом

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Врачи госпитализировали 13 пассажиров рейса, прибывшего в Москву из Италии вместе с зараженным коронавирусом москвичом, а также 11 человек из его окружения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте в понедельник.

"В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека - родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек с легкими недомоганиями вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин", - написал мэр.

Он напомнил, что ранее в понедельник врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции COVID-19 у москвича, который прилетел из Италии.

"Сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме", - добавил Собянин.

В связи с угрозой распространения коронавируса в Москве под наблюдением находится более 5,5 тыс. человек. С 15 февраля проведено более 12 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.