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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:17

Ялтинский международный форум перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Власти Крыма согласовали перенос Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) из-за распространения нового типа коронавируса в мире, сообщил глава региона Сергей Аксенов во вторник.

"Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. Вчера согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным", - написал Аксенов на своей странице в фейсбуке 3 марта.

Как уточнил Аксенов, причина переноса форума - неблагополучная ситуация по COVID-19 в мире. "Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус. Приносим извинения всем постоянным участникам форума и тем, кому уже были направлены приглашения. Знаю, что многие наши коллеги и друзья планировали приехать", - добавил глава региона.

При этом новая дата открытия форума пока не определена. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - пояснил Аксенов.

Планировалось, что шестой ЯМЭФ состоится 23-25 апреля 2020 года.

Ялтинский форум - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. В 2019 году в мероприятии приняли участие 4,6 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран; почетными гостями стали делегаты из Франции и Сирии. По итогам пятого ЯМЭФ было подписано 102 документа на 215 млрд рублей.

Хроника 09 января – 03 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Сергей Аксенов Крым ЯМЭФ Марат Хуснуллин

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