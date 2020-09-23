У застрелившего сослуживцев Шамсутдинова не нашли проблем с психикой

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов, застреливший в октябре прошлого года восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, не страдал психическим расстройством, сообщили "Интерфаксу" в среду в Следственном комитете РФ.

"Согласно заключению комиссии экспертов, он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал", - отметили в ведомстве.

Комплексную судебную психолого-психиатрическую стационарную экспертизу Шамсутдинов прошел во время предварительного следствия.

Его дело направлено во Второй Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу судом присяжных. Шамсутдинов признает вину.

25 октября 2019 года восемь военнослужащих воинской части в Забайкалье погибли и еще двое были ранены открывшим стрельбу солдатом-срочником Шамсутдиновым, которого призвали на службу из Тюменской области летом 2019 года.

После задержания он сказал, что его довели "до крайней точки". В марте выжившего во время стрельбы Руслана Мухатова приговорили к двум годам условно за дедовщину - неуставные отношения в воинской части, потерпевшими по этому делу были признаны Шамсутдинов и еще несколько солдат.