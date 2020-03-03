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В Томске активиста оштрафовали на 30 000 рублей за оскорбление президента в соцсетях

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Томске Советский районный суд оштрафовал местного жителя Сергея Чайковского на 30 000 рублей за неуважительный отзыв о власти в интернете, сообщили в пресс-службе суда. Судья огласил пока только резолютивную часть решения.

Адвокат Чайковского Алексей Прянишников сообщил, что поводом для административного дела стал скриншот из инстаграма с высказывания его клиента адрес американского конгрессмена Нэнси Пелоси с упоминанием президента Владимира Путина и Украины. По его словам, скриншот был представлен в суде как доказательство вины, при этом "никакой брани и оскорбления в этом высказывании не было".

Дело на Чайковского в декабре 2019 года завел полицейский по доносу, добавил Прянишников.

По его данным, исследования изображения не проводилось, поэтому защита намерена обжаловать решение суда.

Чайковский регулярно проводит в Томске оппозиционные акции. Он стал известен после того, как добился от Минюста ликвидации краснодарского фонда "Социальная справедливость", глава которого также руководил движением "Отряды Путина".

Томск Сергей Чайковский Отряды Путина Минюст Социальная справедливость Владимир Путин Нэнси Пелоси Украина Алексей Прянишников

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