В Томске активиста оштрафовали на 30 000 рублей за оскорбление президента в соцсетях

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Томске Советский районный суд оштрафовал местного жителя Сергея Чайковского на 30 000 рублей за неуважительный отзыв о власти в интернете, сообщили в пресс-службе суда. Судья огласил пока только резолютивную часть решения.

Адвокат Чайковского Алексей Прянишников сообщил, что поводом для административного дела стал скриншот из инстаграма с высказывания его клиента адрес американского конгрессмена Нэнси Пелоси с упоминанием президента Владимира Путина и Украины. По его словам, скриншот был представлен в суде как доказательство вины, при этом "никакой брани и оскорбления в этом высказывании не было".

Дело на Чайковского в декабре 2019 года завел полицейский по доносу, добавил Прянишников.

По его данным, исследования изображения не проводилось, поэтому защита намерена обжаловать решение суда.

Чайковский регулярно проводит в Томске оппозиционные акции. Он стал известен после того, как добился от Минюста ликвидации краснодарского фонда "Социальная справедливость", глава которого также руководил движением "Отряды Путина".