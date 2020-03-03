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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Экс-фигуранту "дела 27 июля" отказали в компенсации за незаконное уголовное преследование

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оставил без удовлетворения иск о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование экс-фигуранта дела о массовых беспорядках в ходе протестных акций в Москве Сергея Абаничева, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Защита Абаничева просила суд взыскать с министерства финансов РФ 500 тыс. рублей.

Накануне Тверской суд Москвы частично удовлетворил аналогичный иск другого фигуранта "московского дела" Даниила Конона, взыскав с министерства финансов РФ 100 тысяч рублей. Тот требовал выплатить ему 1,2 млн рублей.

Абаничев обвинялся по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), но 3 сентября 2019 года дело в отношении него прекратили, и он был отпущен из СИЗО.

В центре Москвы 27 июля 2019 года проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым задержали свыше десяти человек.

Сергея Абаничев

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