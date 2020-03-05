Вылетевший в Дубай Airbus вернулся в Москву из-за сигнала о неисправности

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Airbus A-330 после вылета в Дубай вернулся в "Шереметьево" из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. На борту было больше 150 пассажиров.

Вылет состоялся утром в четверг. По предварительным данным, на борту сработал датчик неисправности одной из систем и командир решил вернуться в аэропорт вылета, сказал собеседник агентства.

Посадка в "Шереметьево" прошла благополучно.