Поправки в Конституцию передадут на подпись Путину ко дню воссоединения РФ с Крымом

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Пакет поправок в Конституцию РФ, в случае их одобрения в парламенте и положительного заключения Конституционного суда, планируется передать на подпись президенту РФ Владимиру Путину к 18 марта, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в рабочей группе по поправкам в Основной закон страны.

По его словам, "эта дата - день воссоединения Крыма с Россией - имеет символическое значение".

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть президентский законопроект о поправке в Конституцию во втором чтении 10 марта, а в третьем, окончательном, чтении - 11 марта. Газета "Коммерсантъ" написала, что "региональные заксобрания могут рассмотреть поправки к Конституции сразу после их одобрения Советом Федерации". План рассмотреть законопроект 12 марта газете подтвердили как минимум в трех региональных парламентах. В соответствии с требованиями неизменной девятой главы Конституции поправки в главы с третьей по восьмую должны поддержать две трети региональных законодательных собраний.

Собеседник "Интерфакса" отметил, что "при таком развитии событий Совет Федерации утвердит решение регионов 14 марта, после чего документ направится в Конституционный суд". "Если КС не найдет в поправках несоответствий Основному закону страны, они поступят на подпись президенту", - сказал источник.

Поправки вступят в силу, если они будут одобрены на общероссийском голосовании 22 апреля.