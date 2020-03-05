Памфилова назвала "технически немыслимым" голосование по каждой поправке в Конституцию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Технологически невозможно сделать бюллетень, в котором можно будет отдельно проголосовать по каждой поправке в Конституцию, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Если бы это была одна поправка, две, три, максимум четыре - это могло в бюллетень вместиться. Но когда набирается серьезный пакет где-то на 24-25 листах, это немыслимо даже технологически. Не может быть бюллетень как целая книга", - пояснила Памфилова.

При этом глава ЦИК подчеркнула, что, по ее мнению, нынешний пакет поправок в Основной закон связан "определенной единой логикой".

"У каждого есть возможность, ознакомившись с пакетом поправок, для себя решить, что перевешивает - что (зафиксируется) наследие, которое сформировано тяжелым трудом, что, независимо от характера президента, гарантии для наших граждан появятся. Или же там есть очевидно неприемлемая поправка. Даже не знаю, что там такое есть, но это право человека - высказать "решительное нет", - сказала она.

По словам Памфиловой, лично она как гражданин считает предложенные президентом поправки в Конституцию его "политическим завещанием", фиксирующим его достижения для будущих поколений.

Президент Владимир Путин 15 января предложил обсудить возможность изменить Конституцию. 20 января он внес в Госдуму законопроект с рядом поправок о мерах социальной поддержке, об ограничениях для высших чиновников и о перераспределении властных полномочий. 23 января законопроект был принят в первом чтении.

Перед вторым чтением, которое намечается на 10 марта, президент внес поправки к законопроекту с положением о защите исторической правды, с упоминанием о боге, о государствообразующем статусе русского народа и о поддержке государством культуры как национального достояния. В их числе есть и поправки о том, что Россия является правопреемницей СССР, а также о недопустимости отчуждения российских территорий, предусмотрено упоминание брака как союза мужчины и женщины.

Ранее эти положения предлагалось внести в преамбулу Конституции. Однако затем в Госдуме и рабочей группе по подготовке поправок решили не менять эту часть Основного закона, поскольку не было единого мнения, можно ли это делать по уже начавшейся процедуре.

Всенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.