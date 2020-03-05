Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:30

Пенсионерку в Челябинской области оштрафовали за публичную клевету на чиновницу

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Челябинской области суд оштрафовал 77-летнюю пенсионерку за публичную клевету о районной чиновнице, сообщила региональная прокуратура. Суд установил, что она оговорила чиновницу на встрече с будущим губернатором Алексеем Текслером.

Инцидент произошел 5 сентября, когда Текслер встречался с избирателями в Верхнеуральском районе. Суд установил, что на этой встрече женщина заявила, что действующий начальник Управления образования администрации района ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Позднее она повторила это на заседании районного собрания депутатов.

Оказалось, что это не так, и пенсионерке предъявили обвинение по уголовной статье о клевете. В суде она вину отрицала.

Мировой судья признал ее виновной и оштрафовал на 20 000 рублей с рассрочкой выплаты.

Челябинская область Верхнеуральский район Алексей Текслер

Новости по теме

Новости

АТОР назвала беспрецедентной ситуацию на туристическом рынке в связи с COVID-19

АТОР назвала беспрецедентной ситуацию на туристическом рынке в связи с COVID-19

Памфилова назвала "технически немыслимым" голосование по каждой поправке в Конституцию

Песков заявил, что спецслужбы ищут виновных в лжеминировании самолетов

Заразившийся коронавирусом итальянец находится в Петербурге

Заразившийся коронавирусом итальянец находится в Петербурге

Прокуроры проверят американский сервис, собирающий данные ДНК у россиян

Прокуроры проверят американский сервис, собирающий данные ДНК у россиян

Пригожин заявил, что у "Конкорда" нет требуемых Минюстом США документов

Утром в России "заминировали" три пассажирских самолета

Утром в России "заминировали" три пассажирских самолета
Борьба с иноагентами

ФБК впервые оштрафовали на 500 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Эпидемия коронавируса

В России подтверждено заражение гражданина Италии коронавирусом

В России подтверждено заражение гражданина Италии коронавирусом

В России беглому молдавскому олигарху Плахотнюку предъявили новое обвинение

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');