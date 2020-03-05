Пенсионерку в Челябинской области оштрафовали за публичную клевету на чиновницу

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Челябинской области суд оштрафовал 77-летнюю пенсионерку за публичную клевету о районной чиновнице, сообщила региональная прокуратура. Суд установил, что она оговорила чиновницу на встрече с будущим губернатором Алексеем Текслером.

Инцидент произошел 5 сентября, когда Текслер встречался с избирателями в Верхнеуральском районе. Суд установил, что на этой встрече женщина заявила, что действующий начальник Управления образования администрации района ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Позднее она повторила это на заседании районного собрания депутатов.

Оказалось, что это не так, и пенсионерке предъявили обвинение по уголовной статье о клевете. В суде она вину отрицала.

Мировой судья признал ее виновной и оштрафовал на 20 000 рублей с рассрочкой выплаты.