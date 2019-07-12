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Глава СПЧ не нашел оскорбления в меме про депутата из Кирова

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Глава СПЧ Михаил Федотов выразил беспокойство из-за "эпидемии" дел об оскорблении чиновников в интернете и особо выделил недавний случай с депутатом кировской гордумы, который обиделся на мем со своей фотографией.

23-летнего Павла Валенчука расстроило, что паблик "Борщ" опубликовал во "ВКонтакте" его фото, снабдив едким комментарием. Депутат подал на администраторов сообщества заявление в полицию, обвинив их в оскорблении представителя власти и клевете.

"Познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нем нет ни малейших признаков какого-либо правонарушения: там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы. Там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки. Надеюсь, в полиции сумеют разобраться и правильно квалифицировать данный случай", - сказал глава СПЧ, комментируя этот случай.

Он напомнил, что, согласно разъяснению Верховного Суда, юмористический жанр допускает большую свободу преувеличений и даже провокаций при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела.

"Заявления об оскорблении власти все больше напоминают эпидемию, и она захватывает все более широкие круги людей, к которым данные статьи Кодекса об административных правонарушениях никакого отношения не имеют", - подчеркнул Федотов.

СПЧ Михаил Федотов Павел Валенчук

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