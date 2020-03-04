Суд вынес приговор екатеринбуржцу, назвавшему уральского полпреда польским шпионом

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга во вторник вынес приговор Ярославу Ширшикову, обвиняемому в призывах к массовым беспорядкам и клевете на полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова.

Ширшикова приговорили к ограничению свободы на один год и шесть месяцев, сообщили "Интерфаксу" в суде. Его признали виновным по части 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и части 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам).

Уголовное дело по первой статье в отношении него было возбуждено из-за того, что он назвал полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова польским шпионом. Сам же осужденный настаивал, что это была его "нелепая шутка".

Кроме того, в своих публикациях Ширшиков якобы призывал к совершению насильственных действий против казаков, областного министерства общественной безопасности и сотрудников Росгвардии.