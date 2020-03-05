Депутаты от ЛДПР снова явились на заседание Думы в медицинских перчатках

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - К началу пленарного заседания Госдумы депутаты фракции ЛДПР надели медицинские перчатки из-за коронавируса.

"Все депутаты нашей фракции в перчатках", - сказал "Интерфаксу" в четверг один из парламентариев. Он также отметил, что по поручению руководства фракции медицинские перчатки были переданы в президиум пленарного заседания, а также всем желающим в зале, представляющим другие фракции.

Процедура раздачи перчаток сопровождала выход к трибуне лидера партии Владимира Жириновского, который тоже в перчатках, начал выступление со слов об опасности рукопожатий и массовых мероприятий в период распространения вируса.

Представители других фракций, равно как и руководство Госдумы, предложенными ЛДПР перчатками не воспользовались, передает корреспондент "Интерфакса". Спикер Госдумы Вячеслав Володин задал Жириновскому вопрос, готов ли он обеспечить медицинскими перчатками всех жителей России.

А вышедший следом за Жириновским к трибуне руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил дать каждому из депутатов ЛДПР к перчаткам "плюсом еще по три маски".

Ранее лидер ЛДПР говорил, что из-за ситуации с новым коронавирусом он временно отказывается от рукопожатий. Пожимать руки отныне он готов только президенту страны, премьер-министру и спикеру Госдумы, подчеркивал Жириновский

13 февраля Жириновский и другие депутаты фракции ЛДПР также пришли на заседание в перчатках.