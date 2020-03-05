В Гидрометцентре пообещали, что суровые снежные зимы еще вернутся в Россию

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Несмотря на то, что минувшая зима 2019-2020 годов в России стала самой теплой в истории, это не значит, что суровые и снежные русские зимы ушли в прошлое, сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Эта зима, с моей точки зрения, является, что называется, статистическим выбросом. Нельзя рассчитывать, что вот такие зимы будут повторяться часто. Не стоит. Теплые зимы будут встречаться чаще, но не такие сумасшедшие", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

Более частые теплые зимы не говорят о том, что суровых зим не будет. По словам Вильфанда, глобальные изменения климата на планете приводят к тому, что чаще встречаются экстремальные и аномальные значения - причем не только в "плюс", но и в "минус". Таким образом, не исключено, что один из грядущих зимних сезонов будет заметно холоднее нормы.

"Будут реже встречаться обычные зимы, к которым мы привыкли, когда температура ночью минус десять - минус пятнадцать, дневная минус пять - минус десять и снежок. Будут либо очень теплые, либо очень холодные. Такие ситуации будут встречаться чаще", - пояснил метеоролог.

Он также подчеркнул, что минувшие рекордно теплые и малоснежные зимние месяцы ничего не говорят о лете - оно с равной вероятностью может и влажным, и сухим. "Бытует такое мнение: "суровая зима - жаркое лето". Нет, ничего "простенького" не существует. Никакие бытовые представления не работают, к сожалению большому. Поэтому приходится мучиться, создавать модели климата", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее в четверг Вильфанд сообщил, что зима 2019-2020 годов на территории России поставила рекорд тепла, обогнав на 1,3 градуса среднюю температуру зимних месяцев в 2015-2016 годах.

По его словам, отклонение от нормальных средних значений этой зимой в России составило восемь градусов. "Это просто редчайший случай. Для России это экстремально теплый период", - сказал синоптик.