Сторчак покинул пост замминистра финансов РФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сергей Сторчак освобожден от должности заместителя министра финансов РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта, оно опубликовано на официальном портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Формулировка распоряжения - "в связи с переходом на другую работу".

65-летний Сторчак оставался одним из трех заместителей министра финансов, занимавших этот пост еще при Алексее Кудрине. Он работал в министерстве с 1994 года. Прошел путь от начальника отдела до замминистра, неизменно занимался вопросами внешнего долга и международных финансовых отношений (в 1998-2004 годах - в роли зампреда Внешэкономбанка).

Участвовал в заключении крупнейших сделок по урегулированию долга СССР, в том числе в рамках Парижского и Лондонского клубов кредиторов. Активно участвовал в финансовых аспектах членства РФ в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке, в работе таких многосторонних институтов, как БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

О предстоящей отставке Сторчака стало известно в середине февраля. Тогда же источники сообщали, что теперь международные финансовые отношения в Минфине будет курировать Тимур Максимов.

Распоряжение о назначении Максимова замглавы Минфина было опубликовано во вторник, 4 марта, вечером. Максимову 34 года, он выпускник Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития. Несколько лет был помощником Антона Силуанова в Минфине (в этом качестве занимался вопросами международных финансовых отношений, взаимодействием с международными финансовыми организациями и международными банками развития).

В 2017 году, после того, как в ведение министерства перешла Федеральная таможенная служба, стал заместителем руководителя ведомства. В октябре 2018 года был назначен заместителем министра экономического развития, курировал департаменты, отвечающие за внешнеэкономическую деятельность и торговые переговоры.

С назначением Максимова и Михаила Котюкова и отставкой Сторчака в Минфине стало 12 заместителей министра - столько, сколько разрешено регулирующими деятельность ведомства документами.