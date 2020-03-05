Помощника президента Орешкина выдвинули в совет директоров "Роснефти"

Помощник президента РФ Максим Орешкин Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Максим Орешкин выдвинут в совет директоров "Роснефти" вместо своего предшественника Андрея Белоусова, который в конце января был назначен первым вице-премьером в новом правительстве, следует из распоряжения кабмина.

Кроме того, в совет директоров "Роснефти" в качестве представителей РФ выдвинуты действующие члены совета: министр энергетики Александр Новак и главный исполнительный директор НК Игорь Сечин.

В качестве кандидатов в независимые директора выдвинуты действующие участники: председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор кафедры Высшей школы экономики (ВШЭ) Олег Вьюгин, глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф.

Также в настоящее время в совет директоров "Роснефти" входят: президент BP Роберт Дадли, экс-президент ВР по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия Гильермо Кинтеро, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади.

Орешкина назначили помощником президента РФ по экономике вместо Белоусова в январе.