Мединский и Орешкин назначены помощниками президента РФ

И.о. министра культуры России Владимир Мединский Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин назначен помощником президента РФ.

Также помощником главы государства назначен экс-министр культуры Владимир Мединский. Соответствующие указы подписал российский лидер Владимир Путин.

Позиция помощника президента РФ по экономике стала вакантной после назначения во вторник, 21 января, Андрея Белоусова первым вице-премьером РФ.

Назначение министра экономики помощником президента - это уже стандартный кадровый ход. В мае 2012 года из Минэкономразвития в Кремль перешла Эльвира Набиуллина, а в июне 2013 года, когда она возглавила ЦБ, этим же маршрутом проследовал ее преемник в министерстве Андрей Белоусов.

Орешкин

Орешкин родился в 1982 году в Москве, в 2004 году окончил магистратуру Высшей школы экономики по направлению "Экономика". В 2002-2006 годах работал экономистом первой категории, ведущим экономистом, главным экономистом, заведующим сектором Центрального банка РФ.

В 2006-2010 занимал должности старшего менеджера, директора, управляющего директора Росбанка. В 2010-2012 Орешкин работал руководителем аналитического блока по России и СНГ Credit Agricole, в 2012-2013 годах был главным экономистом по России "ВТБ Капитала".

С сентября 2013 по март 2015 года Орешкин работал директором департамента долгосрочного стратегического планирования министерства финансов, с марта 2015 года по ноябрь 2016 года был заместителем министра финансов РФ. Чиновник занимал пост министра экономического развития РФ с 30 ноября 2016 года.

Мединский

Мединский до недавнего времени занимал пост министра культуры РФ, 21 января, когда был объявлен состав нового российского правительства, стало известно, что его на этой должности сменила глава департамента кинематографии Ольга Любимова. Мединский работал министром культуры с 2012 года.

Мединский родился в 1970 году в городе Смела (Украина). Окончил факультет международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в 1992 году. В 1993-1994 годах обучался в аспирантуре МГИМО. В 1992 году основал PR-агентство "Корпорация "Я", которым руководил до 1998 года.

В 1998-1999 годах – руководитель департамента по информационной политике министерства по налогам и сборам РФ, государственный советник налоговой службы РФ 2-го класса. В 2000-2002 годах работал советником бывшего губернатора Калининградской области Георгия Бооса.

В 2002-2004 был руководителем исполкома МГРО партии "Единая Россия". С 2003 по 2007 года был депутатом Госдумы четвертого созыва. В 2004-2005 годах - заместитель руководителя ЦИК "Единой России". В 2007 - 2011 годах - депутат Госдумы пятого созыва. 21 мая 2012 года указом президента назначен министром культуры.