Температурный рекорд 1995 года повторен в Москве в пятницу

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Воздух на главной московской метеостанции в районе ВДНХ в пятницу прогрелся до плюс 6,4 градуса, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Сегодня в Москве повторен температурный рекорд дня, установленный 6 марта 1995 года. Тогда в городе также было зафиксировано плюс 6,4 градуса", - рассказал собеседник агентства.

По оценке метеобюро, начало весны в Москве на 8 градусов теплее климатической нормы.

Прошедшая зима в Москве стала самой теплой за всю 140-летнюю историю инструментальных метеонаблюдений. Отклонение от климатической нормы достигло 8 градусов, было побито десять температурных рекордов дня. В Европе зима 2019-2020 гг также стала самой теплой в истории.

Несмотря на это, в Гидрометцентре заверили, что суровые снежные зимы еще вернутся в Россию. По словам Романа Вильфанда, "теплые зимы будут встречаться чаще, но не такие сумасшедшие".