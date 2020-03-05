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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Рестораторы в РФ выразили опасения за будущее своего бизнеса в связи с COVID-19

Игорь Бухаров также раскритиковал предлагаемые меры профилактики коронавируса в общепите

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Рестораторы выразили опасения за будущее своего бизнеса в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса.

"Мы слышим о том, что происходит: здесь заболели, там заболели. Все равно люди подвержены этим паническим настроениям. Мы сегодня уже видим снижающийся поток туристов в Москву и снижающийся поток по самим ресторанам. Дальше нас пугает одна проблема, которая может возникнуть: конец года, нам необходимо платить налоги, зарплату сотрудникам, у нас есть обязательства перед поставщиками - чтобы не получилась ситуация, как финансовый кризис 1998 или 2008 года", - заявил в четверг на видеоконференции президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.

Эпидемия коронавируса

При этом он посетовал, что предъявляемые к ресторанам санитарные требования излишне строги и трудно выполнимы. Например, посетителей могут отпугнуть официанты в масках. "В нашей культуре в маске ходит человек, который болеет. Я не представляю, как можно прийти в ресторан, увидеть официанта в маске, а если еще и в перчатках - я думаю, все наши гости просто убегут", - сказал Бухаров.

Он также отметил, что регулярное проветривание в ресторанах невыгодно для их владельцев. "Тебе говорят: проветривание должно быть каждый час по пять минут, обязательно. Это строго надо исполнять, потому что за неисполнение могут быть предъявлены штрафные санкции. Я не понимаю, как в момент, когда сидит полный зал, ты должен открыть все двери и окна, чтобы проветрить. Я думаю, что народ сразу разбежится. Поэтому мы за разумность каких-то вещей и против такой вот паники", - добавил президент Федерации.

"Все рекомендации Роспотребнадзора повторяют те санитарные правила, которые нам необходимо выполнять. У нас более жесткие требования в связи коронавирусом, но требования, которые предписывает Роспотребнадзор, приводят в недоумение", - заявил Бухаров.

Принявший участие в пресс-конференции уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Сергей Миронов сообщил о снижении на треть выручки ресторанов. "Февраль-март, начало апреля для ресторанов - это высокий сезон. Паника, которая, по сути, ни на чем не основана, все это очень серьезно подкосила", - сказал он.

Миронов добавил, что если сначала падение числа посетителей и выручки отмечалось в ресторанах восточной кухни, "где люди боялись встретить китайцев", то "следующая волна отразилась на детских ресторанах, детские дни рождения и праздники стали отменяться, хотя предпосылок нет, коронавируса у нас нет сегодня". "Сейчас докатилось и до остальных ресторанов: спад сейчас уже в районе 30% от ранее прогнозируемой выручки, и этот спад набирает обороты", - подчеркнул московский бизнес-омбудсмен.

Хроника коронавируса. Март.

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Игорь Бухаров ФРиО Сергей Миронов

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