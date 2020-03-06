Российские книготорговцы заметили резкий рост спроса на литературу о вирусах и здоровье

Онлайн-кинотеатры фиксируют увеличение просмотров фильмов об эпидемиях

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские книжные ритейлеры отметили резкий рост спроса на нехудожественные книги и фильмы о здоровье и медицине, хотя на выручке он мало сказывается, пишет "Коммерсантъ". Во Франции в последние недели резко выросли продажи романа Альбера Камю "Чума".

В сети "Читай-город — Буквоед" в январе—феврале удвоились продажи книг "Пандемия: Всемирная история смертельных вирусов" и "Вирусы. Скорее друзья, чем враги", рассказал гендиректор сети Михаил Иванцов.

В сети "Республика" подтверждают рост интереса к книгам по теме, но аномальным его пока не считают.

В Ozon с начала февраля на 195% выросли продажи книги "Мифы о микробах и вирусах: как живет наш внутренний мир". Продажи научно-популярной литературы по медицине и микробиологии в целом у онлайн-ритейлера росли в 1,5 быстрее, чем остальных книг.

За месяц в 5,5 раза чаще стали читать книгу "0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия", рассказал гендиректор сервиса электронных книг Bookmate Андрей Баев. В "ЛитРесе" отметили большое количество предзаказов и сохраняющийся высокий интерес к книге "Иммунитет. Как у тебя дела?", а также спрос на художественную литературу по теме.

Продажи книги Альбера Камю "Чума" в "ЛитРесе" за январь—февраль 2020 года выросли на 87% к аналогичному периоду 2019 года, а книги "Любовь во время чумы" Габриэля Гарсиа Маркеса — на 64%. Ранее La Repubblica сообщала, что в Италии с начала вспышки "Чума" в рейтинге бестселлеров взлетела с 71-го на третье место.

На фоне растущего спроса российские издательства выпускают новые книги о вирусах. В феврале "Эксмо" выпустило на "ЛитРесе" книгу Игоря Прокопенко "Коронавирус. Вирус-убийца". Планируется тираж бумажной версии в 10 000 экземпляров, затем выпуск новой редакции с дополнениями, затем аудиокнига, сообщили в издательстве.

На финансовые показатели ритейлеров и онлайн-сервисов такие всплески интереса практически не влияют, поскольку время от времени различные инфоповоды влияют на спрос, говорят представители компаний. "Всегда читают много ситуативного", - отметил Андрей Баев. По словам представителя "Эксмо", в апреле 2019 года, после пожара в соборе Парижской Богоматери спрос на роман Виктора Гюго вырос в десятки раз.

Представитель одного из онлайн-кинотеатров сообщил, что с февраля растут просмотры у фильмов "Поезд в Пусан", "Эпидемия" и "Вторжение". В "Megogo Россия" в феврале заметили рост интереса к лентам о вирусах с пиковым ростом на 32%, в том числе картин "28 дней спустя" и "Эпидемия", сказал гендиректор компании Виктор Чеканов.