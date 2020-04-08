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Роспечать допустила отмену июньского книжного фестиваля "Красная площадь"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Роспечать допустила отмену книжного фестиваля "Красная площадь", который должен был пройти в Москве в начале июня, ведомство обдумывает возможность изменить его формат и другие варианты, а также ждет предложений от представителей книжной отрасли. Об этом говорится в сообщении агентства.

Экономический кризис

"Кризис - это время для новых идей, прорывов и свершений. Самое главное - не впадать в ступор, не давать эмоциям взять верх над разумом. Понимаем, что сделать это непросто - особенно, когда по всему миру устроители вынуждены отказаться от проведения ключевых индустриальных форумов", - отметили в Роспечати.

Ведомство отметило, что книгоиздатели и торговцы пытаются развивать новые сервисы и формы работы, проводят мероприятия онлайн и открывают интернет-магазины.

Роспечать заверяет, что продолжает "лоббировать интересы книжников" и призывает "коллег максимально грамотно использовать появившиеся сейчас и будущие меры по поддержке бизнеса, предложенные правительством".

Агентство напомнило, что вместе с Минсвязи Российским книжным союзом, Союзом предприятий печатной индустрии и другими организациями оно направило премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о мерах поддержки издательской индустрии.

27 марта стало известно, что президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин и президент Союза предприятий печатной индустрии Руслан Новиков призвали правительство поддержать издателей книг и периодической печати, "распространителей печатной продукции, полиграфистов и бумажников" и сообщили о тяжелом положении отрасли. Они оценили потери книгоиздателей в 2020 году в 12-15 млрд рублей в лучшем случае, а сокращение продаж печатных СМИ - в 30-40 млрд рублей по всей России.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Роспечать Красная площадь Минсвязи Михаил Мишустин коронавирус

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