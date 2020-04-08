Роспечать допустила отмену июньского книжного фестиваля "Красная площадь"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Роспечать допустила отмену книжного фестиваля "Красная площадь", который должен был пройти в Москве в начале июня, ведомство обдумывает возможность изменить его формат и другие варианты, а также ждет предложений от представителей книжной отрасли. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Кризис - это время для новых идей, прорывов и свершений. Самое главное - не впадать в ступор, не давать эмоциям взять верх над разумом. Понимаем, что сделать это непросто - особенно, когда по всему миру устроители вынуждены отказаться от проведения ключевых индустриальных форумов", - отметили в Роспечати.

Ведомство отметило, что книгоиздатели и торговцы пытаются развивать новые сервисы и формы работы, проводят мероприятия онлайн и открывают интернет-магазины.

Роспечать заверяет, что продолжает "лоббировать интересы книжников" и призывает "коллег максимально грамотно использовать появившиеся сейчас и будущие меры по поддержке бизнеса, предложенные правительством".

Агентство напомнило, что вместе с Минсвязи Российским книжным союзом, Союзом предприятий печатной индустрии и другими организациями оно направило премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о мерах поддержки издательской индустрии.

27 марта стало известно, что президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин и президент Союза предприятий печатной индустрии Руслан Новиков призвали правительство поддержать издателей книг и периодической печати, "распространителей печатной продукции, полиграфистов и бумажников" и сообщили о тяжелом положении отрасли. Они оценили потери книгоиздателей в 2020 году в 12-15 млрд рублей в лучшем случае, а сокращение продаж печатных СМИ - в 30-40 млрд рублей по всей России.