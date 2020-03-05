В Казани из-за падения строительной люльки погибли двое рабочих

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Строительная люлька с рабочими сорвалась в Казани в пятницу, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В 18:02 поступило сообщение о падении строительной люльки на строящемся десятиэтажном доме по улице Ершова в Казани, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате падения с высоты люлька, в которой находились пять мужчин, зависла на уровне пятого-шестого этажа, а находившиеся на ней люди выпали на землю.

"Два человека погибли на месте, пострадали два человека, один мужчина успел ухватиться за трос, проникнуть в окно пятого этажа и спуститься самостоятельно", - говорится в сообщении.