Захарова обвинила власти Нидерландов в попытке надавить на суд Гааги по делу MH17

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Нидерландах развертывается информационная кампания с обвинительным уклоном в адрес России в связи с предстоящим процессом по делу о крушении малайзийского Boeing под Донецком, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она считает, что власти страны пытаются надавить на окружной суд Гааги.

"Я хотела бы прокомментировать действия властей Нидерландов, которые явно свидетельствуют о давлении на Окружной суд Гааги накануне судебного процесса по делу MH-17", - сказала она на брифинге 6 марта.

По ее словам, набирающая обороты кампания проходит "не в последнюю очередь с подачи властей страны".

"Это такой уже фирменный стиль, когда идут вбросы со ссылкой на мифические неопровержимые доказательства, данные свидетелей, которые засекречены, ссылки на источники, которые не могут быть открыты", - сказала Захарова.

"В последние дни перед слушаниями все это запущено, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе и скрыть подтасовку фактов под заранее выбранную версию. Может быть, в том числе, и для того, чтобы внушить мысль о безупречности проведенного расследования, заранее предопределить вердикт, не допустить никакого отклонения от намеченного шесть лет назад курса", - добавила она.

В МИД интересуются, насколько допустима подобная информационная кампания в преддверии процесса, который начнется 9 марта.

"Все вышеперечисленное мы квалифицируем как грубую попытку давления на суд", - резюмировала Захарова.

Пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, все, кто был на борту. Катастрофу расследовала объединенная следственная группа JIT, в которую входят представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Группа считает, что самолет сбили из российского "Бука", переправленного в Донбасс через границу. Россия отвергает все предположения о ее причастности к гибели лайнера и упрекает JIT в необъективности.

Обвиняемых в деле пока четверо, это граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Леонид Харченко. По версии следствия, они отслеживали перемещение ЗРК по территории Донбасса и помогали спрятать его и его экипаж.