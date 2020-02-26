СМИ узнали о планах Нидерландов засекретить свидетелей на процессе по делу MH17

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На процессе по делу о сбитом малайзийском "Боинге" под Донецком личности 13 свидетелей будут засекречены. Об этом сообщает телекомпания NOS со ссылкой на документы государственной прокуратуры Нидерландов.

В ведомстве решили, что они имеют право на защиту, поскольку им могут угрожать и может возникнуть опасность для их жизни или здоровья. Риски для свидетелей в прокуратуре оценивают как "существенные". В суде их показания будут фигурировать под кодами.

По данным NOS, всего 14 свидетелей попросили засекретить их личности, просьба одного была отклонена. В прокуратуре допускают, что этот человек может опасаться угроз, но гарантировать ему анонимность практически невозможно.

NOS отмечает, что до 2019 года было известно только о девяти случаях официального сокрытия личностей свидетелей.

24 февраля глава Международной следственной группы (JIT), расследующей дело о сбитом "Боинге", Фред Вестербеке заявил, что у него есть как минимум один очевидец пуска ракеты из "Бука" по самолету. В российском МИД отвергли эту возможность.

9 марта в Нидерландах пройдет первое заседание суда по этому делу. Обвиняемыми стали граждане России и Украины Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их имена следствие назвало в мае 2019 года. По версии следствия, они отслеживали перемещение ЗРК по территории Донбасса и помогали спрятать его и его экипаж. Будут ли они присутствовать на процессе, NOS не знает. Повестки им были направлены, но неясно, живут ли они по этим адреса. В частности, NOS выяснила, что гражданин Украины Харченко несколько лет не появлялся по своему официальному адресу в стране.

Пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли все, кто был на борту, - 298 человек. Катастрофу расследовала JIT, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Недавно стало известно, что Москва в октябре 2019 года попросила передать ей уголовное производство по делу. Минюст Нидерландов ей отказал.