Поиск

СМИ узнали о планах Нидерландов засекретить свидетелей на процессе по делу MH17

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На процессе по делу о сбитом малайзийском "Боинге" под Донецком личности 13 свидетелей будут засекречены. Об этом сообщает телекомпания NOS со ссылкой на документы государственной прокуратуры Нидерландов.

В ведомстве решили, что они имеют право на защиту, поскольку им могут угрожать и может возникнуть опасность для их жизни или здоровья. Риски для свидетелей в прокуратуре оценивают как "существенные". В суде их показания будут фигурировать под кодами.

По данным NOS, всего 14 свидетелей попросили засекретить их личности, просьба одного была отклонена. В прокуратуре допускают, что этот человек может опасаться угроз, но гарантировать ему анонимность практически невозможно.

NOS отмечает, что до 2019 года было известно только о девяти случаях официального сокрытия личностей свидетелей.

24 февраля глава Международной следственной группы (JIT), расследующей дело о сбитом "Боинге", Фред Вестербеке заявил, что у него есть как минимум один очевидец пуска ракеты из "Бука" по самолету. В российском МИД отвергли эту возможность.

9 марта в Нидерландах пройдет первое заседание суда по этому делу. Обвиняемыми стали граждане России и Украины Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их имена следствие назвало в мае 2019 года. По версии следствия, они отслеживали перемещение ЗРК по территории Донбасса и помогали спрятать его и его экипаж. Будут ли они присутствовать на процессе, NOS не знает. Повестки им были направлены, но неясно, живут ли они по этим адреса. В частности, NOS выяснила, что гражданин Украины Харченко несколько лет не появлялся по своему официальному адресу в стране.

Пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли все, кто был на борту, - 298 человек. Катастрофу расследовала JIT, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Недавно стало известно, что Москва в октябре 2019 года попросила передать ей уголовное производство по делу. Минюст Нидерландов ей отказал.

Игорь Стрелков Донбасс MH17 Нидерланды Леонид Харченко Олег Пулатов Фред Вестербеке

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Число новых заражений коронавирусом вне Китая впервые превысило показатели в КНР

Эрдоган назвал дату и место проведения встречи по Идлибу

Гражданин КНР, излечившийся от коронавируса, пойдет под суд в Сингапуре

Гражданин КНР, излечившийся от коронавируса, пойдет под суд в Сингапуре

Зеленский подпишет указ о "Дне сопротивления Крыма российской оккупации"

Новый коронавирус в Китае

Первый француз умер от коронавируса

Первый француз умер от коронавируса

Гульнара Каримова готова отказаться от $686 млн в пользу Узбекистана в обмен на прекращение дела

Гульнара Каримова готова отказаться от $686 млн в пользу Узбекистана в обмен на прекращение дела

В беспорядках на улицах Дели погибли 20 человек

В беспорядках на улицах Дели погибли 20 человек
Новый коронавирус в Китае

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

Что случилось этой ночью: среда, 26 февраля

За пределами Китая число жертв нового коронавируса составило 49

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');