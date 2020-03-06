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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:01

Генпрокуратура отчиталась о предоставлении данных JIT по делу MH17

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Россия предоставила Нидерландам все необходимые материалы "в ответ на соответствующие запросы и, более того, дополнительно направила важные данные по обстоятельствам" крушения малайзийского самолета в 2014 году в Донбассе, заявила Генпрокуратура России.

"Россия на протяжении шести лет активно взаимодействовала с Нидерландами по линии национальных прокуратур, предоставляя не только исчерпывающую информацию по катастрофе в ответ на все запросы о правовой помощи по данному уголовному делу, но и дополнительно направляя следствию исключительно важные данные, способные пролить свет на истинные обстоятельства трагедии", - заявил представитель ведомства.

На вопрос, признает ли Россия будущие решения окружного суда Гааги и распространяется ли его юрисдикция на Россию, в Генпрокуратуре ответили: "Юрисдикция нидерландского суда, как и суда любого другого иностранного государства, не распространяется на территорию Российской Федерации". Россия участницей судебного процесса не является.

На вопрос об отношении Москвы к расследованию в Генпрокуратуре сказали, что российская сторона "всегда была в высшей степени заинтересована в проведении всестороннего и объективного расследования обстоятельств крушения" рейса МН17.

Суд начнется 9 марта в судебном комплексе "Схипхол" под Амстердамом.

Нидерланды Гаага MH17 МИД Генпрокуратура Донбасс

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