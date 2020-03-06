Пуск "Союза" со спутником ОАЭ отложен из-за неисправности разгонного блока

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане отложили до апреля, сообщил осведомленный источник "Интерфакса". По его словам, потребуется время, чтобы устранить неисправность в разгонном блоке.

Новая дата пуска будет утверждена позднее.

Ракета должна была вынести на орбиту эмиратский спутник Falcon Eye 2 с аппаратурой наблюдения высокого разрешения (данные spaceflightnow.com). По данным газеты "Ведомости", спутник будет выполнять как военные задачи, связанные с мониторингом поверхности Земли, так и гражданские. Аппарат выпустила Airbus Defense and Space с оптической полезной нагрузкой от Thales Alenia Space.

Ранее ее пуск переносили с 6 марта на сутки по техническим причинам.

6 марта стало известно, что специалисты выяснили, что быстро неисправность разгонного блока "Фрегат" устранить невозможно и для ремонта требуется снять ракету с пускового комплекса и вернуть в монтажно-испытательный корпус для проведения работ.

Старт ракеты уже переносился с октября прошлого года сначала на ноябрь, а потом на март.

Предыдущий спутник Falcon Eye должна была вывести на орбиту ракета-носитель Vega, однако пуск 11 июля 2019 года закончился неудачей - ракета взорвалась через две минуты после старта, после чего заказчик решил провести новый пуск при помощи российской ракеты.