Космодром Куру прекратил пуски из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - На космодроме Куру во Французской Гвиане прекращена подготовка к пускам из-за коронавируса и ограничений, которые ввело правительство Франции, сообщает "Роскосмос".

Оператор пусков Arianespace пообещал возобновить работу, как только это позволят санитарные условия. Сейчас Arianespace, Французское космическое агентство (CNES), а также все компании, участвующие в деятельности Гвианского космического центра, переводя ракеты и космические аппараты в безопасный режим хранения.

В "Роскосмосе" принятое решение назвали "исключительной мерой" ради защиты здоровья сотрудников и местного населения.

На космодроме Байконур в Казахстане в связи со введенным в стране чрезвычайным положением запретили визиты журналистов. Об этом предупредили СМИ, получившие аккредитацию на пуск пилотируемого корабля "Союз МС-16" на МКС, сообщала пресс-служба "Роскосмоса".