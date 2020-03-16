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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Космодром Куру прекратил пуски из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - На космодроме Куру во Французской Гвиане прекращена подготовка к пускам из-за коронавируса и ограничений, которые ввело правительство Франции, сообщает "Роскосмос".

Эпидемия коронавируса

Оператор пусков Arianespace пообещал возобновить работу, как только это позволят санитарные условия. Сейчас Arianespace, Французское космическое агентство (CNES), а также все компании, участвующие в деятельности Гвианского космического центра, переводя ракеты и космические аппараты в безопасный режим хранения.

В "Роскосмосе" принятое решение назвали "исключительной мерой" ради защиты здоровья сотрудников и местного населения.

На космодроме Байконур в Казахстане в связи со введенным в стране чрезвычайным положением запретили визиты журналистов. Об этом предупредили СМИ, получившие аккредитацию на пуск пилотируемого корабля "Союз МС-16" на МКС, сообщала пресс-служба "Роскосмоса".

Хроника 09 января – 16 марта 2020 годаЭпидемия коронавируса
Куру Французская Гвиана Роскосмос Arianespace Франция Байконур

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