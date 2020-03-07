Трех новых зараженных COVID-19 поместили в Липецкую областную инфекционную больницу

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Липецкой области лабораторно подтверждены три случая новой коронавирусной инфекции у лиц, прибывших из Италии, сообщила в субботу пресс-служба главы администрации области.

Пациенты госпитализированы в ГУЗ "Липецкая областная клиническая инфекционная больница" с соблюдением всех мер инфекционной безопасности в отдельные боксы. Все они получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России.

Как отметили в пресс-службе, состояние больных ближе к удовлетворительному.

Лица, находившиеся в тесном контакте с больными, изолированы в обсерватор, за ними ведется медицинское наблюдение.

Администрация региона держит под контролем возможное распространение коронавирусной инфекции, подчеркнули в пресс-службе.

По ее данным, лечебная сеть Липецкой области готова к предотвращению распространения коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что четыре новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 было зафиксировано в России - трое больных в Липецке, один в Петербурге. Все они посещали Италию в последние две недели.