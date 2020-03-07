Первый заразившийся коронавирусом москвич выписан из больницы

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Заразившийся коронавирусом после посещения Италии москвич Давид Беров выписан из больницы.

Как передал корреспондент "Интерфакса", днём 7 марта Беров покинул здание Инфекционной больницы N 1.

Накануне вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первый заболевший коронавирусом выздоровел и готовится к выписке.

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции: это двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), семь у граждан РФ, вернувшихся из Италии (включая Берова) и один эпизод заболевания гражданина Италии, который учится в медуниверситете в Санкт-Петербурге по обмену.

Число официально зафиксированных случаев выросло в пятницу, 6 марта, когда пять диагнозов было подтверждено в Москве и один - в Нижнем Новгороде. Что касается москвичей, то большая часть контактных лиц уже установлена, с ними связываются медицинские работники. У 100% контактов будут взяты пробы для проведения анализа.

Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы МЧС и МИД России с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань.