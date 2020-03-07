Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 02:48

Первый заразившийся коронавирусом москвич выписан из больницы

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Заразившийся коронавирусом после посещения Италии москвич Давид Беров выписан из больницы.

Как передал корреспондент "Интерфакса", днём 7 марта Беров покинул здание Инфекционной больницы N 1.

Накануне вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первый заболевший коронавирусом выздоровел и готовится к выписке.

МоскваВ Москве излечился один из заразившихся коронавирусомЧитать подробнее

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции: это двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), семь у граждан РФ, вернувшихся из Италии (включая Берова) и один эпизод заболевания гражданина Италии, который учится в медуниверситете в Санкт-Петербурге по обмену.

Число официально зафиксированных случаев выросло в пятницу, 6 марта, когда пять диагнозов было подтверждено в Москве и один - в Нижнем Новгороде. Что касается москвичей, то большая часть контактных лиц уже установлена, с ними связываются медицинские работники. У 100% контактов будут взяты пробы для проведения анализа.

Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы МЧС и МИД России с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань.

Москва

Новости

В Москве излечился один из заразившихся коронавирусом

Туристы не смогут отказаться без штрафов от туров в страны из указа Собянина

Выезжавшим в определенные страны московским ученикам запретили посещать школы

Эпидемия коронавируса

На самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая США

На самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая США

Известный шахматист и его подруга погибли в Москве от веселящего газа

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти опровергли планы по строительству платных дорог в новой Москве

"Ведомости" узнали о планах ГК "Регион" построить дублирующее МКАД полукольцо

"Ведомости" узнали о планах ГК "Регион" построить дублирующее МКАД полукольцо

Установлены предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Установлены предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Москва закупит без конкурса маски на 200 млн рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');