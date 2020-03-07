Петербурженку с коронавирусом поместили в Боткинскую больницу
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Жительница Санкт-Петербурга, вернувшаяся из Италии с коронавирусом, находится в Боткинской больнице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в субботу.
Как подчеркнул собеседник агентства, она является гражданкой России, ее состояние удовлетворительное.
Возраст заболевшей не уточняется.
Ранее оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России сообщил о четырех новых случаях коронавируса COVID-19. Трое больных были выявлены в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной - в Петербурге. Все посещали Италию в последние две недели.
Таким образом, общее число случаев заболевания коронавирусом в России увеличилось до 14.
Как сообщалось, число заразившихся COVID-19 в мире уже превысило 100 тысяч человек.