Петербурженку с коронавирусом поместили в Боткинскую больницу

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Жительница Санкт-Петербурга, вернувшаяся из Италии с коронавирусом, находится в Боткинской больнице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в субботу.

Как подчеркнул собеседник агентства, она является гражданкой России, ее состояние удовлетворительное.

Возраст заболевшей не уточняется.

Ранее оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России сообщил о четырех новых случаях коронавируса COVID-19. Трое больных были выявлены в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной - в Петербурге. Все посещали Италию в последние две недели.

Таким образом, общее число случаев заболевания коронавирусом в России увеличилось до 14.

Как сообщалось, число заразившихся COVID-19 в мире уже превысило 100 тысяч человек.