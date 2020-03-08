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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

В Москве нарушителям самоизоляции по COVID-19 пригрозили тюремным сроком

В Москве нарушителям самоизоляции по COVID-19 пригрозили тюремным сроком
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Нарушение режима самоизоляции для прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу может наказываться лишением свободны на срок до 5 лет. Как поясняет сайт столичное мэрии, такое наказание может последовать, если нарушение режима привело по неосторожности к смерти другого человека.

Уголовный кодекс предусматривает в этом случае либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от 6 месяцев до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

МоскваВ столичном оперативном штабе уточнили, по приезде из каких стран нужна самоизоляцияЧитать подробнее

Соблюдение режима самоизоляции отслеживается с помощью видеонаблюдения, а при его нарушении предусмотрено размещение гражданина в обсервационном центре.

"Постановлением правительства РФ от 31.01.2020 № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - напомнили в столичной мэрии.

Московские власти также сообщают, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, наказывается штрафом (до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 6 месяцев), либо лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 1 года.

В связи с ситуацией по коронавирусу в Москве аналогичные разъяснения в числе прочих были размещены также на сайте городского департамента здравоохранения.

В настоящее время в соответствии с указом мэра Москвы самоизоляция обязательна для прибывших в российскую столицу из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании.

Москва

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