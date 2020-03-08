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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Онищенко счел беспрецедентно либеральным решение властей Москвы о самоизоляции

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU -- Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал смелым и либеральным решение мэрии Москвы о режиме самоизоляции для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой по коронавирусу.

"Мэрия Москвы приняла беспрецедентное в своей либеральности решение, потому что меня в данной ситуации, как гражданина Москвы, видят в качестве союзника. Говорят - вы прилетели из Италии, там неблагополучная ситуация, вы можете пожить у себя, если живете один, но не выходите из квартиры. То есть мне доверились, попросили не нарушать режим", - сказал Онищенко "Интерфаксу".

Он отметил, что в ином случае граждан могли бы запирать на карантин в "обшарпанных общежитиях, но в данном случае вам доверяют, контролируя дистанционно, а гражданин может комфортно сидеть дома, работать за компьютером и выполнять тот договор, на который он согласился, оставшись дома".

Онищенко особо подчеркнул, что в квартиры на карантин будут помещать граждан без клинических симптомов. Если же симптомы есть, то гражданина должны будут изолировать в больнице и проверить на коронавирус.

Ранее столичная мэри напомнила, что нарушение режима самоизоляции для прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу может наказываться вплоть до 5 лет лишения свободы, если это действие привело по неосторожности к смерти другого человека.

В настоящее время в соответствии с указом мэра Москвы самоизоляция обязательна для прибывших в российскую столицу из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании.

Москва Геннадий Онищенко

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